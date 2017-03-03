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2台女赴韓旅遊打工失蹤 母親焦急報案協尋

2017-03-03  13:56

［記者鄭淑婷／桃園報導］有2名台灣籍女子到韓國旅遊、打工疑似失聯，其中20歲江姓女子的媽媽，因遲遲聯繫不上女兒，2月25日到桃園警分局大樹派出所報案，警方立即通報外交部協尋，目前尚未有任何消息回傳，江女的臉書上，媽媽留言說「妹妹，如果再沒有妳的消息，我要報警了」、友人也留言喊話「趕快回來，我還在等妳」，但留言都未獲江女的回應。

警方表示，江女與友人2月14日到韓國旅遊打工，原本斷斷續續都有跟媽媽聯繫，後來幾乎斷了音訊，Line、臉書都無讀、無回，江母於2月25日到派出所報案協尋，因涉及到境外案件，立即通報外交部協尋。

江母表示，女兒高職唸到一半輟學、工作，日前告知某快遞公司要派她到韓國學習，出國後兩人都有聯繫，女兒告知人在韓國、用Line聯絡就好，如今卻失聯，曾打到快遞公司詢問，但公司卻說沒這個人，不知女兒到底發生什麼事。

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  • 江女赴韓失聯，媽媽焦急尋人。（記者鄭淑婷翻攝）

    江女赴韓失聯，媽媽焦急尋人。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 家人及朋友在江女臉書留言，都未獲回應。（擷取自江女臉書）

    家人及朋友在江女臉書留言，都未獲回應。（擷取自江女臉書）

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