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開車打手機奪走母子2命 油罐車司機遭起訴

2017-03-03  14:22

〔記者黃良傑／高雄報導〕開車接手機，竟奪走母子2條人命！

李姓司機駕駛油罐車返回中油高雄儲運所途中，行前鎮區漁港路與新生路口，疑因接手機又未禮讓直行車，逕行右轉時撞倒機車，輾過母子造成2死，李男今依業務過失致死罪嫌被雄檢起訴。

起訴書指出，去年10月27日下午，49歲李姓司機駕駛中油高壓罐槽車，欲返回中油石化事業部前鎮儲運所卸料，車子沿前鎮區漁港路快車道由東往西方向行駛，行經漁港路、新生路口停等紅燈後，準備右轉新生路由南往北方向行駛。

李男停等紅燈時違規使用手機，未注意右方有莊姓婦人騎車載著8歲兒子，待綠燈亮起右轉時，又未禮讓直行的機車，致兩車發生擦撞，機車倒地母子捲入油罐車底。

8歲幼童當場輾斃，莊婦送醫搶救仍告不治，母子命喪車底，男童父親和阿嬤趕到現場，見慘狀痛哭失聲。

肇事李姓駕駛供稱未看見機車，轉彎時似聽見碰一聲，停下車才知撞到人，李男肇事後留於現場，向處理的員警坦承肇事，警方依業務過失致死送辦，雄檢今天偵結起訴。

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  • 李姓油罐車司機停等紅燈時接打手機，綠燈後逕行右轉又未禮讓直行機車，致與機車發生擦撞，造成莊姓婦人母子慘死輪下，遭雄檢起訴。（資料照，記者黃良傑翻攝）

    李姓油罐車司機停等紅燈時接打手機，綠燈後逕行右轉又未禮讓直行機車，致與機車發生擦撞，造成莊姓婦人母子慘死輪下，遭雄檢起訴。（資料照，記者黃良傑翻攝）

  • 圖為當日事故發生現場。（記者黃良傑翻攝）

    圖為當日事故發生現場。（記者黃良傑翻攝）

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相關關鍵字： 機車 死亡車禍 油罐車 輾斃
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