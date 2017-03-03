痛！男子不慎手捲絞肉機 連人帶機急送醫

2017-03-03 13:57

〔記者佟振國／南投報導〕操作危險機具得千萬當心！南投縣20歲黃姓青年操作絞肉機時，右手手掌不慎被捲進機器內動彈不得，由於機器一時難以拆解，埔里消防隊獲報趕緊連人帶機急送醫院，醫護、消防人員費了一番手腳，才救出已經血肉模糊的手指，絞肉機現身醫院急診室的一幕，也讓在場民眾看傻眼。

這起意外發生在昨天下午1時許，黃姓青年操作自家的大型絞肉機，疑似右手的綿布手套接觸到機器，還來不及反應，手掌瞬間就被捲入，他痛得大叫，旁人發現趕緊關閉絞肉機電源，並向消防隊求救。

消防人員到場發現黃男的右手指全被捲進絞肉機，痛得冷汗直流，考量拆解機器需要一段時間，決定連人帶機直奔醫院，醫護人員先替傷患注射鎮定劑稍微緩解疼痛，也有熟悉絞肉機結構的義消獲報趕到醫院協助，經拆解部分零件，再使用油壓撐開器，眾人歷經4、50分鐘努力，終於救出已經擠壓變形與血肉模糊的右手手指，所幸未造成骨折或斷指，為保險起見仍轉院進一步縫合治療。

當時警消人員抬著絞肉機與傷患現身醫院急診室，也讓在場民眾看得膽顫心驚，直呼「超恐怖！」