吸毒吸到「孔鏗」 價值百萬的突擊步槍GG了....

2017-03-03 14:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市岡山警方今天凌晨執行巡邏勤務時，在一處偏僻產業道路上，發覺竟有貨櫃屋燈火通明，員警懷疑有異不動聲色靠近，屋內3人疑似吸毒吸到「孔鏗」，見警靠近竟沒有反應，員警當場查獲一把罕見、黑市價約百萬元的M16A1制式長槍及各式毒品。

警方指出，今天凌晨1點多，前峰派出所所長潘福良及警員簡世志執行轄區巡邏時，在本洲路一帶的產業道路，發現一間貨櫃屋燈火通明，由於時值深夜，員警懷疑有異，驅前查探時，發現屋內桌上放了一只裝有子彈的彈匣，員警當場拔槍，喝令屋內3名男子「不准動！」。

潘福良說，當時他靠近查看時，先聞到屋內飄出一股毒品臭味，而屋裡的李男（26歲）、2名蔡姓男子（25歲、24歲）卻是一臉茫然，疑似吸毒吸到根本「孔鏗」，沒驚覺到警方已登門。

支援警力獲報到場後，在貨櫃屋內查到一把黑市價格超過百萬、火力強大的M16A1突擊步槍，及其子彈132發，還有90手槍子彈78發、安非他命、K他命及現金32萬。

潘福良指出，這處貨櫃屋疑似是新設的毒品交易站，還好當時3嫌都疑似吸毒吸到茫，萬一他們是清醒狀態，用這些槍枝和警方駁火，恐造成嚴重死傷；3人警訊時都否認持有毒品及槍彈，警方訊後仍依槍砲及毒品罪將他們送辨。

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