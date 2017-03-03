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車上搜出一堆刀 駕駛：車子是借來的

警方在彭男駕駛的小客車內，搜出毒品、各式刀械及存摺、提款卡。（記者鄭淑婷翻攝）

2017-03-03  13:38

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市八德警分局廣興派出所員警，2日深夜10點多執行取締酒駕勤務，在八德區廣福、國際路口攔查彭姓男子駕駛的小客車，車上另有吳姓、沈姓2名乘客，警方在車上搜出5.71公克安非他命、鋼珠瓦斯槍、武士刀3把、開山刀2把、匕首及高達36本存摺及43張提款卡，彭男等人辯稱：「車子是跟朋友借來的，不知車上有這些東西。」

警方表示，車上搜出的存款簿、提款卡，經比對反詐騙諮詢專線紀錄表，裡頭有70筆涉詐欺案且已被設定為警示帳戶，懷疑彭男3人與詐騙集團有牽涉，不過，3人堅稱東西不是他們的，車子是借來的，這些東西與他們毫無關聯，警方依毒品、槍砲、詐欺案件偵辦中。

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  • 警方在彭男駕駛的小客車內，搜出毒品、各式刀械及存摺、提款卡。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在彭男駕駛的小客車內，搜出毒品、各式刀械及存摺、提款卡。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 警方在彭男駕駛的小客車內，搜出毒品、各式刀械及存摺、提款卡。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方在彭男駕駛的小客車內，搜出毒品、各式刀械及存摺、提款卡。（記者鄭淑婷翻攝）

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