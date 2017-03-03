遇害女模雙胞胎姊急報協尋 當時恐已遇害
2017-03-03 14:19
〔記者吳仁捷／新北報導〕妙齡的陳姓女模不幸遭人性侵殺害，新北市警方證實，女模雙胞胎姊姊因多日聯繫不上女模，在2日清晨到板橋警分局板橋派出所報案協尋，胞姊當時告訴警方，妹妹1日離家出走，2天沒回家她擔心地報案找人，緊急定位發現女模手機在台中，家屬憂心女模安全，向台中警方報案擄人，未料女模可能在家屬報案前，恐已遭遇不測；記者上午到女模姊妹住處，屋內沒人應門，附近鄰居雖不認識這對姊妹，但對她遇害都感不捨。
板橋警方說，女模胞姊發現妹妹1日失蹤後，覺得不對勁，2日凌晨一點多到板橋所報案緊急協尋，警方應她要求協助緊急定位，發現手機在台中市，板橋警方轉報台中市警局第六分局和安派出所，偵查隊也會同尋人，查獲性侵通緝的殺人嫌犯，驚見女模財物、手機，嫌犯還盜刷女模信用卡，經漏夜偵訊，嫌犯承認性侵女模後棄屍。
記者今天到女模租屋處採訪，沒有人應門，家屬已趕到棄屍處指認，鄰居對這對雙胞胎沒有印象，但對她遇害都感到訝異，為女模遭遇感到不捨。
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