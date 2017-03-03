辯「只是保管保險箱」通緝犯家中起出2公斤安毒

2017-03-03 14:13

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊警分局日前連續查獲3處毒品分裝場，警方持續追查上游，跟蹤追查5天後，鎖定桃園一處毒品提供上游，今晨派出大批警力前往桃園市中壢區環西路攻堅，查出近2公斤的安非他命、販毒所得贓款37萬元、研磨機、分裝場等證物，當場逮捕43歲的鄧姓毒品通緝犯及同歲的范姓男子。

警方上月26日在三重、蘆洲查緝毒品分裝場，逮到李男等9人，起出安非他命23包、毒品咖啡包、k他命13包、毒品咖啡包分裝原料，共計約8百公克。但警方鍥而不捨持續追查，今晨在桃園查獲毒品提供上游。

警方表示，鄧男正因毒品案遭通緝，與范男持有大量毒品，因為擔心價值70萬的安非他命毒品被偷，竟將毒品藏入保險箱內，但仍被警方撬開查獲，2嫌否認持有毒品，向警方供稱保險箱是友人交給他們保管的，並不知道裡面放有大量毒品，警方訊後依意圖販賣毒品等罪嫌，將2人移送法辦。

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