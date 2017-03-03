冷血！ 程嫌性侵勒斃女模後 偕女友逛街
〔記者許國楨／台中報導〕通緝犯程宇前天以外拍名義約出陳姓嫩模到閒置商場，勒斃對方後，竟還能若無其事偕梁姓女友到台北101及光華商場逛街購物，接著搭高鐵南下台中投宿飯店後，又到逢甲夜市逛街吃東西，絲毫不見謀財害命的愧疚，令人髮指，讓警方不禁痛批，要人、要錢、還要命，根本是預謀犯案，實在太冷血。
專案小組指出，程嫌自稱是法國知名香水品牌「CHLOE」的公司顧問，以要拍攝公司平面形象廣告為幌子約出女友的陳姓女閏密，雙方相約本月1日中午在北市後山埤捷運站碰面後，程嫌以車子停放南港區八德路上一處廢棄商場，要陳女一同步行前往牽車再到外拍地點。
兩人步行約10分鐘抵案發現場後，早已覬覦陳女姿色的程嫌起色心，竟對陳女強制性侵後再以陳女背包的帶子勒斃對方棄屍，過程中因被害人反抗導致程嫌脖子留下多條抓痕，也成為程嫌犯案鐵證之一。
程嫌隨即拿走陳女手錶、手機及背包走回後山埤站，取出背包內的現金及信用卡後，將背包棄置廁所垃圾桶再回女友住處，以出小車禍導致身上衣物髒亂為由換衣物，並將陳女手錶送女友後，相偕到台北101及光華商場逛街購物。
兩人隨後到台北車站搭乘晚間8點多高鐵，南下台中投宿西屯區一家高級飯店，又外出到逢甲夜市逛街吃東西後返回飯店，由程嫌持被害人信用卡企圖盜刷住宿費未果，才拿出現金3795元支付。
昨天凌晨程嫌將被害人手機丟棄飯店備料間門口的紙箱上，清潔人員清晨發現手機交到櫃檯時突然響起，電話那頭陳女雙胞始姊姊焦急的問：「這是我妹妹的手機，她人失蹤，手機怎會在台中？是不是出事了？」櫃台人員驚覺事態嚴重報警，趕在程嫌與女友中午退房時攔捕到案。
只是程嫌性侵勒斃被害人後，竟還能若無其事的偕女友逛街購物，貪財貪色又要命的行徑令人髮指，讓警方不禁痛批，實在太冷血。
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