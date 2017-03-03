曾與涉案閨密交往 網紅聖結石說話了！

梁女的臉書有多張與聖結石的合照。（圖取自臉書）

2017-03-03 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕〕通緝犯程嫌涉殺害22歲陳姓網拍女模，疑似先由程嫌的梁姓女友約出被害人後，再由程嫌勒斃女模，在梁女的臉書上可看到許多張過去她與網路紅人聖結石的合照，兩人疑似曾在一起過，今天早上聖結石在臉書上PO文寫道，「老天有眼！」

梁女在2015年曾PO出多張與聖結石的合照，並寫著「我男友」、「北鼻」等字眼。據《ETtoady東森新聞雲》報導，後來兩人分手時，男方被女方指稱劈腿，梁女在臉書上公布對方的手機、地址等個人資訊，雙方鬧翻。

當時聖結石被冠上劈腿，不少網友攻擊他，當時聖結石的女友、目前聖結石的老婆聖嫂，也曾出面強調自己不是小三，並力挺聖結石，「事情的真相只有當事人清楚」，不過仍不少人罵聖結石。

今早梁女捲入殺人案的新聞曝光後，聖結石在臉書上PO文，「老天有眼，我從來沒有做錯事，那些網路霸凌的人呢？有真的查證過嗎？沒有，因為你們愛挺殺人兇手。」

《壹週刊》報導，聖結石透過經紀人證實，曾和梁女交往一年，交往過程中發現梁女常會說謊騙人，最後就分手，不過分手後梁女四處指控他劈腿，當時想說算了不追究，沒想到現在看到前女友涉入重大命案，但由於分手後就沒聯絡，他不打算對命案做進一步回應。