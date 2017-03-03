涉嫌約女模給男友外拍 梁女稱是死者缺錢

程嫌梁姓女友。（圖擷取自臉書）

2017-03-03 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓外拍女模命案引發社會關注，24歲的性侵通緝犯程宇涉嫌殺害女模，梁姓女友則疑似幫男友約陳女，對此，梁女說是因為陳女缺錢，才幫忙聯繫。

媒體報導，程嫌坦承將死者騙到南港一處廢棄商場，帶往地下室，並對陳女洗劫，隨後勒斃，接著再藏屍。對於犯罪過程，程嫌表示女友、且是陳女閨密的梁女都知情並參與，梁女則否認此說法。

《中央社》報導，程嫌坦承殺人，但否認性侵，梁女則否認在場，並說是因為死者缺錢，才協助連繫男友外拍，其他都不清楚。