勾結殺閨密？梁姓女模遭爆曾當過酒女

2017-03-03 13:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓嫩模，程宇的梁姓女朋友也是模特兒，亦是死者的閨密，已有女模將梁女起底，梁女與程宇交往僅約1個月，就涉嫌犯下這起令人髮指的命案，梁女之前曾在台北市當過酒女，另有網友質疑梁女：「上次妳來我們店不是帶兩個老男人嗎？怎麼不多薛（削）一點那種人的錢？搞到現在為了錢，去殺身邊的朋友？」。

依據梁女的臉書，她是在今年1月23日，與程宇正式交往，不到1個月，程宇就殺害陳姓嫩模，一名走秀的女模爆料說，梁女曾在北市松江路的酒店當過酒女，這些都是個人行為，現在卻涉嫌殺害無冤無仇的善良女孩子，「妳到底知不知道自己做了什麼？」。

另外，網友與模特兒界也繼續將程宇「起底」，他除了在淘寶買廉價的「汽車鑰匙」，自稱是經理，來自法國，曾騙過10多名女模之外，另有周姓女模爆料說，程宇（82年次），盜刷卡、借手機、用別人賴去借錢、偷東西、掐別人脖子，還很多其他的，「報應被抓了吧！」。