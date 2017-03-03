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外拍女模遭誘殺 宜蘭老家鄰居：震驚

2017-03-03  13:06

［記者江志雄／宜蘭報導］被性侵通緝犯程宇殺害的22歲陳姓網拍女模，是宜蘭縣人，老家鄰居得知她慘遭毒手，都感到很震驚。

陳姓網拍女模設籍宜蘭縣冬山鄉，母親曾在縣內某醫院擔任醫療專業人員，已在2年前退休，老家鄰近羅東夜市，是連棟的3層樓透天厝，目前出租給陳母原服務醫院當醫生宿舍，但她的戶籍還沒遷走。

鄰居說，陳姓網拍女模長得很漂亮，見到左鄰右舍會點頭微笑，後來北上工作，很少碰面，2年前陳家住處租給醫院當宿舍，舉家搬遷，不知他們搬到何處，今天看到新聞報導才獲知她被殺害，痛斥兇手手段凶殘沒天良。

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  • 遭誘殺的陳姓女模設籍宜蘭，老家鄰居說，陳姓死者長得很漂亮，見到左鄰右舍都會點頭微笑。（記者陳薏云翻攝）

    遭誘殺的陳姓女模設籍宜蘭，老家鄰居說，陳姓死者長得很漂亮，見到左鄰右舍都會點頭微笑。（記者陳薏云翻攝）

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