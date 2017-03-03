女模家境小康 接下5000元外拍卻香消玉殞

2017-03-03 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕22歲年輕陳姓女模，遭到通緝犯程宇劫財殺害，現在傳出程男的女友梁姓女子，涉嫌以1場5000元的外拍約出陳女，才會讓女模香消玉殞，而陳姓女模家境其實不錯，母親還是1位藥劑師。

據《東森新聞》報導，陳女還有1個雙胞胎姐姐，以她的父母的收入來看算是個小康家庭，陳女生前則在板橋租屋，沒有和家人住在一起。

陳女租屋處的店家回憶，陳姓女模相當亮眼，尤其她經常拿著行李箱出門，再加上染過1頭紫色頭髮，所以對她很有深刻印象。