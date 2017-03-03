| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

女模家境小康 接下5000元外拍卻香消玉殞

2017-03-03  13:44

〔即時新聞／綜合報導〕22歲年輕陳姓女模，遭到通緝犯程宇劫財殺害，現在傳出程男的女友梁姓女子，涉嫌以1場5000元的外拍約出陳女，才會讓女模香消玉殞，而陳姓女模家境其實不錯，母親還是1位藥劑師。

據《東森新聞》報導，陳女還有1個雙胞胎姐姐，以她的父母的收入來看算是個小康家庭，陳女生前則在板橋租屋，沒有和家人住在一起。

陳女租屋處的店家回憶，陳姓女模相當亮眼，尤其她經常拿著行李箱出門，再加上染過1頭紫色頭髮，所以對她很有深刻印象。

廣告
  • 22歲年輕陳姓女模，遭到通緝犯程宇劫財殺害。（圖擷自臉書）

    22歲年輕陳姓女模，遭到通緝犯程宇劫財殺害。（圖擷自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 女模 網拍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：女模家境小康 接下5000元外拍卻香消玉殞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.