女模命案兇嫌程宇 身背數條通緝案遊走外拍圈
2017-03-03 12:43
〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組發現，程嫌目前身背性侵與3條詐欺通緝在案，居無定所，常住飯店，不給錢就落跑，被控詐欺，且常以此性侵外拍女模，在外拍圈有人提醒注意，只是死者並不知道這件事。
警方調查，程嫌曾跟父親住在附近大樓，對於該處非常熟悉，也常以高價誘騙外拍手法，遂行性侵，而現3件詐欺案，就是住飯店不給錢。
去年底，1名外拍女模即被程嫌誘騙到同一棟大樓，幸因該女模剛好月事，才沒有得逞。
事發後，轄區警方布線追查，查知程嫌已潛逃高雄地區，正著手偵辦時，結果不到幾個月程嫌竟又犯案，還是命案，而程嫌跟梁女認識僅1、2個月，陳女則是梁女的臉書好友，可惜並不知道梁女男友的背景，赴了死亡之約。
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