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涉嫌約小模外拍致死 梁女竟是退休警女兒

2017-03-03  12:49

〔即時新聞／綜合報導〕梁姓女子涉嫌約出22歲陳姓網拍女模，再由男友洗劫殺害對方，案情曝光後梁女臉書湧入大量網友痛斥，梁女鄰居則透露她的父親是派出所員警退休，在今年過年前已經過世。

據《蘋果日報》報導，梁女鄰居指出，梁父曾經離婚接著再娶中國籍配偶，生下了2個女兒，他自警界退休後就經常待在家中，和左鄰右舍沒有什麼往來。

鄰居表示，曾經看見梁女帶著男友回家居住，但現在已經記不清那位男友的長相，最近有一段時間沒碰到梁女了。

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  • 梁姓女嫌（左）涉嫌約出陳姓嫩模（右），再由男友殺害對方。（記者陳薏云翻攝）

    梁姓女嫌（左）涉嫌約出陳姓嫩模（右），再由男友殺害對方。（記者陳薏云翻攝）

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