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公車漏油騎士摔倒 警即刻作為

2017-03-03  12:44

〔記者王駿杰／新竹報導〕一輛新竹客運的公車2日行經竹市東門圓環靠近勝利路車道，因不明原因漏油，油漬蔓延約10公尺，導致25歲余姓女機車騎士摔倒，警二分局東門派出所獲報，立刻找來清潔隊在漏油處鋪蓋白色清潔粉末，並放置反光三角錐，隨後拍照上傳臉書社團「新竹大小事」，提醒民眾注意行車安全。

警方指出，調閱監視器初步研判，因公車漏油造成路面濕滑，才會讓騎機車的余女摔倒，所幸無大礙，事後已由事故小組聯繫雙方駕駛到場做筆錄，商討後續事宜，並請新竹客運重視、改善，監理站也會加強對客運的稽查。

警方說，公車漏油的原因仍待釐清，事發當下為避免其他民眾發生危險，立刻聯繫清潔隊在油漬處鋪蓋清潔用白色粉末，同時擺放反光三角錐，維護人車安全。

警方即刻作為，並於臉書上ＰＯ文提醒獲得網友好評，紛紛在臉書「新竹大小事」上留言「感謝告知」，連市議員顏政德也ＰＯ文關心，除感謝辛勞的員警及清潔隊員，也要求市府、警方等相關單位慎重看待此事。

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  • 警二分局東門派出所獲報，立刻找來清潔隊在漏油處鋪蓋白色清潔粉末，並放置反光三角錐，隨後拍照上傳臉書社團「新竹大小事」，提醒民眾注意行車安全。（記者王駿杰翻攝自臉書新竹大小事）

    警二分局東門派出所獲報，立刻找來清潔隊在漏油處鋪蓋白色清潔粉末，並放置反光三角錐，隨後拍照上傳臉書社團「新竹大小事」，提醒民眾注意行車安全。（記者王駿杰翻攝自臉書新竹大小事）

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