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涉女模命案 網紅雪碧與梁女合照 衰遭酸「整形鬼」

2017-03-03  12:42

〔記者吳政峰／台北報導〕24歲男子程宇2日誘騙22歲陳姓網拍女模外出，赴北市南港一間廢棄地下室商場，將其勒斃後強盜財物，再與22歲梁姓女友逃到台中，爽住五星級酒店，消息傳出後，大批網友灌爆梁女臉書，其中一張梁女與網紅雪碧合照的照片，也被網友譏「怎麼都是整型鬼」。

梁女在臉書上PO出與雪碧的合照，還說是「窩女友」，不滿的網友遷怒雪碧，亦有人緩頰，「對人對事啊，雪碧是無辜的啊」。

程宇除了有性侵、詐欺前科，還被臉書社團「爆料公社」的網友指控，在中國淘寶購買號稱億萬富翁才申請得到的美國運通「黑卡」與名車鑰匙，並假冒大公司的總經理與巴黎第四大學的高材生，甚至詐騙數十名女模，金額高達數百萬元。

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  • 涉及外拍小模命案的梁女（左）與網紅雪碧合照，並稱之為女友。（翻攝自梁女臉書）

    涉及外拍小模命案的梁女（左）與網紅雪碧合照，並稱之為女友。（翻攝自梁女臉書）

  • 網友指控，程宇自稱大公司總經理與巴黎第四大學經濟學系高材生。（翻自臉書社團「爆料公社」）

    網友指控，程宇自稱大公司總經理與巴黎第四大學經濟學系高材生。（翻自臉書社團「爆料公社」）

  • 網友指控程宇在中國淘寶購買假的黑卡。（翻自臉書社團「爆料公社」）

    網友指控程宇在中國淘寶購買假的黑卡。（翻自臉書社團「爆料公社」）

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