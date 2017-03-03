涉女模命案 網紅雪碧與梁女合照 衰遭酸「整形鬼」

2017-03-03 12:42

〔記者吳政峰／台北報導〕24歲男子程宇2日誘騙22歲陳姓網拍女模外出，赴北市南港一間廢棄地下室商場，將其勒斃後強盜財物，再與22歲梁姓女友逃到台中，爽住五星級酒店，消息傳出後，大批網友灌爆梁女臉書，其中一張梁女與網紅雪碧合照的照片，也被網友譏「怎麼都是整型鬼」。

梁女在臉書上PO出與雪碧的合照，還說是「窩女友」，不滿的網友遷怒雪碧，亦有人緩頰，「對人對事啊，雪碧是無辜的啊」。

程宇除了有性侵、詐欺前科，還被臉書社團「爆料公社」的網友指控，在中國淘寶購買號稱億萬富翁才申請得到的美國運通「黑卡」與名車鑰匙，並假冒大公司的總經理與巴黎第四大學的高材生，甚至詐騙數十名女模，金額高達數百萬元。