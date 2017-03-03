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洗劫小模棄屍怕曝光 凶嫌還假傳簡訊報平安

2017-03-03  12:39

〔即時新聞／綜合報導〕24歲通緝犯程宇，涉嫌殺害並洗劫22歲陳姓外拍小模，並棄屍南港廢棄商場，引發社會譁然。媒體報導，程男事發後逃往台中，期間還不斷用陳女手機，傳訊息給她的親友報平安，但始終不敢接電話，胞姊因而起疑。

綜合媒體報導，被閨密誘騙外拍，並遭其男友狠心勒斃的陳女，日前告知胞姊友外拍行程後隨即失聯，期間雖不時會透過手機通訊軟體聯繫，但胞姊發覺對方回覆的語氣、用字與平常不同，包括頻繁使用「吧！啊！」，加上多次去電也始終未能打通，察覺有異。

報導指出，陳女胞姊因擔心妹妹可能遭遇不測，昨凌晨1時許前往報案，拜託警方協尋與利用手機定位，最後查出確定手機定位在台中，死者家屬找不到人，狂打電話，程男投宿的該間飯店工作人員聽到手機聲，這起謀財殺人命案才進而曝光。

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  • 22歲陳姓小模不幸遇害身亡。（圖翻攝自當事人臉書）

    22歲陳姓小模不幸遇害身亡。（圖翻攝自當事人臉書）

  • 通緝犯程宇涉嫌洗劫殺害陳姓小模，他怕事情曝光，逃亡期間還不時假傳簡訊向小模姊報平安。圖為小模姊。（圖翻攝自當事人胞姊臉書）

    通緝犯程宇涉嫌洗劫殺害陳姓小模，他怕事情曝光，逃亡期間還不時假傳簡訊向小模姊報平安。圖為小模姊。（圖翻攝自當事人胞姊臉書）

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