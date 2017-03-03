黃之鋒來台遇暴力接機 「白狼」次子張瑋遭起訴

2017-03-03 12:27

［記者鄭淑婷／桃園報導］「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港立法會3位議員，日前應邀來台參訪，今年1月7日凌晨搭機飛抵桃園機場時，遭遇「暴力接機」，黃之鋒等人險遭毆打，「白狼」張安樂次子張瑋等人被查出涉案，桃園地檢署檢察官偵結，依妨害公務罪嫌，起訴40歲張瑋、37歲余學誠、43歲郭啟源、28歲高健閎，4人分別為中華統一促進黨兩岸事務部副部長、屏東黨部總幹事、道玄支黨部主任委員、總幹事。

起訴指出，張瑋等人從網路論台得知，黃之鋒與姚松炎、朱凱迪、羅冠聰3位議員，受「時代力量」政黨邀請來台，於1月7日凌晨抵達桃園機場，遂先後自行前往機場第一航廈入境大廳C3門附近，加入要求黃之鋒等人勿入境台灣的抗議行列，張瑋等4人見黃之鋒等人在航警保護下離開，衝破管制線追打黃之鋒等人，與在場員警發生拉扯，造成員警受傷。

張瑋供稱，他是統促黨兩岸事務部副部長，當時他看到余學誠穿越管制線，隨即跟著上前想靠近黃之鋒等人，有向前推擠警方人牆，但絕對沒有妨害公務的行為，純粹是因他有自己的政治理念，黃之鋒等人來台會帶來亂象，及增加中國對台灣的敵意，但因黃之鋒等人在台灣的人脈，可以躲在警察背後，他別無選擇，只能以較為激列的方式表達訴求。