官員之死扯涉貪 塭仔圳居民抗議市府「黑箱都計」
新北市地政局副局長之死，引發大眾關注土地開發利益，塭仔圳反破遷連線今赴市府抗議，要求退回塭仔圳都市計劃，並重視人民需求。（記者葉冠妤攝）
〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市地政局副局長王聖文上週跳樓離世，扯出土地開發涉貪疑雲，引發社會大眾對新北市新泰塭仔圳、新店中央新村北側、金山市地重劃案的關注，塭仔圳反破遷連線今早赴新北市政府抗議，自救會指出，副局長之死只讓大家關注其為人操守、土地開發利益，卻未重視被迫遷居民的心聲，20多位居民高聲反對「合法黑箱」的都市計畫，只為炒房，罔顧在地居民真實需求。
今有20多名自救會成員赴市府抗議，三峽龍埔里麥仔園自救會、台中黎明幼兒園保留行動等團體，也到場聲援，因塭仔圳自救會當場燒毀黑箱道具，警方見狀上前滅火，一度引起現場騷動，自救會成員隨後企圖將未燒全的紙箱丟進市府大樓，遭警方阻止而作罷。
塭仔圳自救會成員吳俊奇表示，從塭仔圳現況來看，被迫遷的居民散落在重劃區各處，逾半是上了年紀的長輩，重劃案預計興建的高樓大廈，不適合老人家居住；而占了重劃區面積一半的鐵皮屋都是中小型工廠，協力網絡無法任意搬遷，更無法負擔搬遷至新廠區後的高額租金。
產業代表張秀萍表示，塭仔圳內有6000家工廠、3萬名員工，工廠皆是游牧型態的傳統產業，不懂市府為何執意要蓋大家買不起、不需要的大樓？
吳俊奇說，即便如此，塭仔圳的都市計畫卻選擇了高單價、灌容積的住商大樓規劃，偏向炒地皮、有利可圖的建商，且規劃過程完全在合法黑箱中進行，在地居民的心聲卻完全無法反映在其中，導致都市計畫藏汙納垢，充斥政府、投機客炒房利益的分贓痕跡，自救會要求退回都市計畫，並重啟與居民溝通的實質機制，以在地需求為本。
對此，新北市城鄉發展局回應，對既有聚落民眾盼家園原地保留、排除重劃，基於民眾合法的居住權益，市府將會尊重，並已研擬合法建物聚落群排除市地重劃範圍方案，將遵循內政部意見辦理後續作業。
至於塭仔圳內鐵皮違章工廠林立問題，市府也將針對區內未登記工廠，輔導協助合法設廠，提供私有工業用地約77萬坪、公有土地約2萬坪媒合平台供廠商搬遷，也透過勞工局對工廠勞工進行訪查，協助就業。
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標題：官員之死扯涉貪 塭仔圳居民抗議市府「黑箱都計」
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