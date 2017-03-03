疑感情糾紛 宜市婦人身中多刀送醫急救

2017-03-03 12:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣消防局上午10點06分接獲民眾報案，宜蘭市環市東路2段95號，有一婦人於家中遭歹徒闖入行搶，婦人身中多刀，意識模糊，由宜蘭分隊救護車送往陽大附醫急救。

警方表示，初步調查，闖入家中的並非歹徒，而是婦人疑似感情糾紛，遭男友砍傷，詳細案情還在了解中。