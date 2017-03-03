涉盜賣查封假酒 酒廠業者被起訴

2017-03-03 13:11

［記者楊政郡／台中報導］台中市大里區台灣酒國開發公司陳姓負責人，104年9月被查獲2千多公升不明酒品，查封暫存在該公司廠房，由陳姓負責人保管，隔年該公司被撤銷酒製造業執照並罰款44萬元，同年6月國稅局要進行查扣銷毀，而查封酒類中不明酒品威士忌1千公升卻不翼而飛，陳某裝糊塗說「應該還在啊！」不過現場僅有非酒品之液體，涉嫌盜賣被查封應銷毀之假酒，檢察官依妨害公務罪起訴。

起訴書指出，104年9月15日台中市政府財政局與港警總隊查獲，該公司於廠外產製不明酒品威士忌1千公升、不明酒精560公升、不明酒品高粱酒560公升，依違反菸酒條例進行查封，經同意並交由陳姓負責人暫時保管。

而上述行為經台中市政府在105年6月裁罰44萬元，並撤銷該公司酒製造業執照，同年月30日財政部中區國稅局派員要來盤點上述酒品，並執行沒入及銷毀，可是發現威士忌1千公升不翼而飛，被換成是非酒品之不明液體。

陳姓負責人辯稱，「東西都還在啊，很久以前就請他們來載走銷毀，他們都不來，東西都在」。後來又改稱，通知台中市政府來載走，他們不願意來，就從東湖路移到長龍路某處，檢察官認為被告狡辯，依妨害公務罪起訴。