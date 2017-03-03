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土豪哥毒品勒戒獲釋 北院接續提人開羈押庭

2017-03-03  12:27

〔記者錢利忠／台北報導〕涉及W飯店郭姓女子命案的「土豪哥」朱家龍、酒店經紀洪聖晏等人，涉提供毒品供開趴者食用，上月已被依轉讓偽藥、禁藥致死等罪，起訴朱家龍、洪聖晏等6人，朱被求刑12年、洪被求刑11年6月，2人均被強制勒戒，台北地檢署確認2人已無繼續施用毒品之虞，已開釋票，台北地院今天下午將開羈押庭審訊2人。

今年1月23日，朱家龍、洪聖晏等人經北檢傳訊後，被送至新店戒治所進行觀察勒戒，依法最多60天；檢方審酌戒治所已出具證明，指兩人已無繼續施用毒品之虞，即開立釋票並行文通知台北地院；北院將於下午2點召開羈押庭。

檢方調查，去年12月2日下午5點多，土豪哥與洪聖晏、蔡逸學等人飲酒聚會，後來轉赴W Hotel續攤開毒趴，並邀江哲瑋及多名傳播妹同樂，眾人在2502號房用骰盅玩遊戲，每擲1次，輸家須飲用毒咖啡包沖泡的飲料或酒類，毒品由土豪哥無限量免費供應。

檢方查出，郭女等女子去年12月4日才進房，眾人又連開3天毒趴，持續吸毒玩樂超過40小時，期間郭女未闔眼，且持續混用至少9種毒品，7日凌晨4點多，郭女出現反覆穿脫、神智不清等情況，洪聖晏、蔡逸學未將郭女送醫急救，卻通知密醫替郭女施打「排毒針」，等郭女出現意識不清、呼吸異常、排泄失禁，才被緊急送醫後不治。

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  • 土豪哥毒品勒戒獲釋，台北地院今天下午將開羈押庭審訊。（資料照，記者王藝菘攝）

    土豪哥毒品勒戒獲釋，台北地院今天下午將開羈押庭審訊。（資料照，記者王藝菘攝）

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