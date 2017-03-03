承認了！程嫌坦承洗劫小模 再將她勒死

2017-03-03 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕24歲的性侵通緝犯程宇，涉嫌2日在北市南港殺害陳姓外拍女模，雖然他一開始否認性侵對方，不過，根據媒體的最新訊息，程嫌已坦承對她洗劫財物，再用被害人皮包的肩帶將她勒斃。

程嫌坦承將死者騙到南港一處廢棄商場，帶往地下室，在那對陳女洗劫，隨後，再將她勒斃，接著再藏屍。

對於犯罪過程，程嫌表示，梁女、也是陳女閨密都知道、還有參與，不過，梁女卻否認。