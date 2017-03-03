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女子記錯停車位置 細心警尋回

2017-03-03  11:57

〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義區1名高姓女子日前騎機車到銀行時，忘記機車停放的位置，以為遭竊，焦急的求助轄區北市警信義分局六張犁派出所，派出所巡邏警員何佩錦、林振庭據報，請高女詳細回想路程後，逐巷找尋，果然在北市和平東路尋獲，讓她頻頻致謝。

警方說，上月26日下午1時50分許，高女走進派出所報案表示，2天前將機車停放於北市崇德街146巷內住家樓下，現需用機車時卻遍尋不著，警員何佩錦、林振庭聞訊先安撫其情緒，詳細詢問高女當日行經路線及確認相關車籍資料，惟高女僅記得有至和平東路3段銀行辦事，之後便返家。

何、林二員隨即前往該路段仔細來回找尋，果在和平東路3段283號前尋獲該車，高女見到自己的愛車欣喜萬分，經確認無誤後將機車領回。

警方呼籲，民眾停放汽機車時可使用手機拍照紀錄或是記住周邊固定目標物（路燈、路牌、看板等），以免忘記停放位置。

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  • 警方協助高女尋回機車（記者邱俊福翻攝）

    警方協助高女尋回機車（記者邱俊福翻攝）

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