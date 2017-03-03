聯結車遭小客車追撞 一個move小事變大事！

2017-03-03 12:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕一個move，小事變大事！55歲謝姓男子駕駛聯結車，被後方一輛小客車追撞，小客車駕駛輕傷，依據交通事故分析經驗，謝男可能肇責輕，且雙方可循保險理賠等民事管道和解，但謝男沒有停下，逕自離開，反而涉嫌刑事的肇事逃逸罪嫌，被警方函送法辦。

謝姓男子駕駛聯結車載運鋼筋，於上月23日晚上6點左右，行經苗栗縣台72線快速道路西向19.75公里處，與後方1輛小客車發生碰撞，小客車接著失控撞擊護欄，整輛車幾乎全毀，幸好小客車駕駛彭姓男子僅頭部與雙手擦挫傷，送醫救治沒有大礙。

但聯結車沒有停下，逕自駛離，警方獲報前往處理，雖有熱心民眾提供行車紀錄器，但車禍發生當時，天色昏暗且下毛毛雨視線不良，再加上聯結車上載運的鋼筋遮到部分車牌，導致無法辨識；經苗栗警分局交通事故處理小組調閱台72線沿線閘道出口監視器，土法煉鋼一輛一輛車子過濾分析，一路追查到台中市后里區，調得清晰可辨視的車牌影像，通知肇事駕駛謝男到案說明。

謝男辯稱，當時有聽到碰撞聲響，且有停到路邊查看，但沒有發現車損，也沒有看到彭男，所以才又駛離。