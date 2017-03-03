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國二男常被叫進管理員寢室吃泡麵 原來竟是....

2017-03-03  12:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市某私立中學邱姓宿舍男管理員，假意請國二男住宿生吃泡麵，藉機強摸、口交學生下體，被害人告知母親被摸鳥，通報校方，邱男坦承口交但否認摸鳥，國二生心靈受創，不定期出現癲癇，高雄地院審結重判管理員9年徒刑，並判賠被害人和母親共45萬元，可上訴。

判決書指出，邱男自103年5月起至104年5月間擔任該校宿舍管理員，104年4月間請住校的國二生吃泡麵，邀他到管理員寢室內，待學生吃完泡麵，涉嫌強脫褲摸下體後口交，過程不顧被害人推拒，邱男不停止反狠瞪他，令被害人畏懼遭性侵得逞。

同年5月間又故技重施，在管理員寢室內以相同手法強制性交得逞，學生因擔心在宿舍遭邱男藉故嚴厲管教，當下隱忍未極力反抗。

被害人放假回家要求轉學，被母親察覺有異，追問才說出被管理員摸鳥，學校得知學生不只被摸鳥，還遭受性侵，立即報案法辦。

邱男只承認對國二生口交1次，但否認有撫摸被害人下體，並辯稱是經被害人同意，況且該生並沒有呼救；被害人表示不敢大聲呼救，是因怕同學知道會傳遍學校，覺得很丟臉，每次被請到管理員房間，引起同學好奇，他開玩笑地回答去吃泡麵。

被害人遭性侵後心靈受創，不定期發生癲癇症狀，母親憤代孩子向法官請求，附帶民事賠償共70萬元；法官除認定邱男2次妨害性自主，合併判決應執行刑9年，也判賠被害人30萬元、被害人母親15萬元，共計45萬元侵權損害賠償。

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  • 高市某私立中學邱姓宿舍男管理員，假意請學生吃泡麵，藉機強摸學生還口交，遭到判刑。圖為高雄地方法院。（資料照，記者黃良傑攝）

    高市某私立中學邱姓宿舍男管理員，假意請學生吃泡麵，藉機強摸學生還口交，遭到判刑。圖為高雄地方法院。（資料照，記者黃良傑攝）

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