遊原鄉賞櫻 南島族群婚禮明霧台開幕

南島族群婚禮明天將於霧台開幕。（記者羅欣貞攝）

2017-03-03 12:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏北原住民三鄉一年一度的喜事「南島族群婚禮系列活動」，明天（4日）上午10點起在屏東縣霧台鄉霧台部落文化廣場開幕，茂管處在谷川大橋安排接駁車，方便遊客上山賞櫻並體驗原鄉文化。

今年南島族群婚禮以「情牽大武山─百合花的誓約」為主題，3月4日至4月1日在霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉登場，開幕活動4日在霧台部落文化廣場舉行，由部落長老祈福、樂團表演、市集等揭開序幕。

主婚禮日3月11日上午9點起在霧台國小登場，以魯凱族傳統婚禮為主軸，呈現部落婚禮儀式及文化，讓10對新人們在大武山見證下，共結連理邁向幸福。

茂林國家風景區管理處表示，活動期間每週六、日在三地門鄉有「幸福假日市集」及「感動一瞬間攝影大賞」、瑪家鄉則舉辦「桃花下的祝福」及「瑪家露營體驗」等；另考量近期霧台櫻花盛開，3月4日、11日均自谷川大橋服務區，提供每15分鐘1班、收費10元的定點接駁車服務，前往神山社區、霧台鄉公所、霧台社區等景點。

另遊客如果參與套裝遊程或部落觀光行程，也可參與摸彩，獎品有50吋4K電視、旅行行李箱及特色民宿住宿券等，詳情可查茂林國家風景區管理處網站。