「土豪哥」能不能回家？ 法官今開羈押庭

2017-03-03 12:16

〔記者溫于德／台北報導〕涉及W飯店郭女命案的「土豪哥」朱家龍，被查出供毒使用，台北地檢署上月22日依涉犯《藥事法》轉讓偽藥、禁藥致死等罪起訴，並求刑12年有期徒刑。台北地院今將就朱男涉及《藥事法》部分開羈押庭，由林怡伸法官獨任；行政庭長廖建瑜稍早受訪時提到，法官獨立判斷將決定朱男是否順利返家。

今是朱男進入新店戒治所第40天；廖建瑜說，院方無法也不會左右法官想法，因此承審法官將依照自己的心證來判斷做出裁定，至於湮滅證問題，也須法官獨立判斷。另，同案被告、酒店經紀洪聖晏今也將至北院出庭，同樣釐清供毒問題。

據了解，因檢方日前已認定土豪哥無繼續施用毒品傾向，今一旦法官裁定收押，土豪哥將直接送往台北看守所收押。

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