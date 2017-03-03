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女子清晨掛6樓陽台外 雲梯車驚險救援

2017-03-03  11:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天凌晨05時04分許，消防隊獲報鳳山區濱山街高樓建築物有一女子欲跳樓，派遣鳳山消防車、雲梯車與救生氣墊到場救援，最後由雲梯車成功救援這名受困者。

警消到達現場時，見一名年約50歲女子已懸掛在6樓陽台邊，一名男子雙手抓住女子大聲求救，消防人員趕緊架設氣墊，防止女子跳樓，同時鳳山分隊救援人員立即上樓查看並試圖破門，在外雲梯車也同時進行升梯救援，情況一度危急。

最後由2名消防人員利用雲梯車接近，成功救援女子，女子表示心情不好、情緒激動，在醫護人員評估下無明顯外傷，女子也拒絕任何醫療救護及送醫，安撫女子情緒後，化解一場危機。

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  • 今天清晨鳳山區濱山街一棟高樓建築物，傳出有一女子欲跳樓，雲梯車升上六樓高救人。（記者蔡清華翻攝）

    今天清晨鳳山區濱山街一棟高樓建築物，傳出有一女子欲跳樓，雲梯車升上六樓高救人。（記者蔡清華翻攝）

  • 消防人員以雲梯車救下六樓陽台欲跳樓的女子。（記者蔡清華翻攝）

    消防人員以雲梯車救下六樓陽台欲跳樓的女子。（記者蔡清華翻攝）

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