女子清晨掛6樓陽台外 雲梯車驚險救援

2017-03-03 11:53

〔記者蔡清華／高雄報導〕今天凌晨05時04分許，消防隊獲報鳳山區濱山街高樓建築物有一女子欲跳樓，派遣鳳山消防車、雲梯車與救生氣墊到場救援，最後由雲梯車成功救援這名受困者。

警消到達現場時，見一名年約50歲女子已懸掛在6樓陽台邊，一名男子雙手抓住女子大聲求救，消防人員趕緊架設氣墊，防止女子跳樓，同時鳳山分隊救援人員立即上樓查看並試圖破門，在外雲梯車也同時進行升梯救援，情況一度危急。

最後由2名消防人員利用雲梯車接近，成功救援女子，女子表示心情不好、情緒激動，在醫護人員評估下無明顯外傷，女子也拒絕任何醫療救護及送醫，安撫女子情緒後，化解一場危機。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980