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小模外拍危險多 這5個方法可自我保護

2017-03-03  11:57

〔即時新聞／綜合報導〕22歲陳姓網拍女模遭通緝犯殺害震驚社會，事實上小模應邀前往外拍時總是危險重重，警方提供了5個自我保護的方式，以避免有更多憾事發生。

據《蘋果日報》報導，北投分局偵查隊長謝志鑫表示，首先外拍時最好身邊要有1位朋友陪同，同時這位友人還可以幫忙照看隨身貴重物品。假如小模沒人陪伴，只能獨自赴約，也要記得在攝影師面前打電話聯絡家人或好友，告知外拍場所和結束時間，讓對方不敢輕舉妄動。

報導中指出，第2點就是不吃對方購買的東西，自己攜帶的食物則最好1次吃完，就算沒吃完，也要記得別讓它離開視線範圍，以免遭到下藥。

第3點是出發之前最好先查詢拍攝場所，弄清楚到底是開放空間還是封閉空間。

第4點為拒絕不必要的肢體接觸，假如有任何身體碰觸讓小模覺得不太適當，要勇敢地說出來並要求對方停止。

第5點是把貴重物品擺在視線之內，換穿衣服時也要隨身帶著皮夾、手機、重要證件等物品。

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  • 外拍女模危險多，警方提醒有5個自我保護的方式。（資料照，記者廖振輝攝）

    外拍女模危險多，警方提醒有5個自我保護的方式。（資料照，記者廖振輝攝）

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