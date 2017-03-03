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網拍小模命案 涉案閨密前男友：妳會有報應

兇嫌女友梁女（圖）是陳女的閨密。（圖取自臉書）

2017-03-03  12:30

〔即時新聞／綜合報導〕通緝犯程男涉殺害22歲陳姓網拍女模，傳出程嫌女友梁女是陳女的閨密，疑似當初將陳女約出去，後來陳女便失蹤；梁女的前男友今天在臉書上PO文，深有感觸地說：「原來看見自己身旁的朋友發生事情是這麼的難受」，更寫道「你會有報應的！」

梁女與前男友都是陳女的好朋友，陳女失蹤後家人與友人都幫忙找人，陳女姊姊後來打聽到消息，指梁女可能和陳女在一起，就在臉書上發文找梁，但梁隨即在臉書上留言回應：「人真的不在我這邊謝謝。」也在自己臉書發文：「這輩子遇到最瞎的事情就是說我綁架陳XX」，不過該PO文已被刪除。

梁女的前男友今早發文：「原來看見自己身旁的朋友發生事情是這麼的難受，我們費盡力氣，求的就是能早日有她的好消息，最後卻...」並寫道「梁你會有報應的！」

不少朋友在底下留言說：「你跟她分手是對的 一生最對的決定」、「 阿不就好險你早點分手...也太可怕」、「幸好你跟她再無瓜葛」。梁女的前男友也回覆友人：「我覺得扯爆了，大家平常這麼要好聚在一起，才隔個幾天...」。

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  • 梁女前男友在臉書發文。（圖取自臉書）

    梁女前男友在臉書發文。（圖取自臉書）

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