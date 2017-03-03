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山老鼠盜伐雪霸林木 從砍伐到轉售一條鞭

2017-03-03  11:47

〔記者張軒哲／台中報導〕雪霸山老鼠橫行！以李姓男子為首的盜木集團，盜伐雪霸國家公園苗栗縣境內的珍貴林木，台中市清水警方經過3個月追查，前往三義鯉魚潭山區，逮捕李男與同夥陳姓男子，查獲扁柏、紅檜等原木與木雕，市價約250萬元，依竊盜罪嫌移送偵辦，李嫌今日遭羈押。

清水分局指出，大甲區41歲李嫌與40歲陳嫌有多項前科，以他為首的盜伐集團，在鯉魚潭偏僻山區租了一間鐵皮工寮，駕駛小貨車上山盜木，從盜伐、運送、入庫到轉售，均由李嫌指揮並全程參與犯案。

李嫌本身對木雕藝品有研究，原本從事鐵工，因景氣蕭條，看準三義地區為木雕藝品重鎮，將盜伐木材請人雕刻，轉售木雕品牟利，另將相關剩餘木材研磨成粉末或提煉肖楠精油後販賣，充分利用木材資源。

警方1日深夜至三義倉庫，查獲扁柏13支重量750公斤、紅檜13支重1111公斤、肖楠5支重889公斤、台灣櫸7支重718公斤，共重3468公斤，初估市價約值250萬元、並查扣奧迪A6自小客車一部。

李嫌向警方供稱，木材是向人購買，有漂流木登記單，但檢警不予採信，將兩人依森林法、竊盜罪移送偵辦外，並擴大追查盜伐集團成員及幕後銷贓管道。李嫌今日遭羈押，陳嫌訊後交保。

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  • 盜木集團在三義山區一處工寮裁切木材。（記者張軒哲翻攝）

    盜木集團在三義山區一處工寮裁切木材。（記者張軒哲翻攝）

  • 盜木集團自行在工寮加工裁切木頭。（記者張軒哲翻攝）

    盜木集團自行在工寮加工裁切木頭。（記者張軒哲翻攝）

  • 李嫌將不法所得購買奧迪自小客車，遭警方扣押。（記者張軒哲攝）

    李嫌將不法所得購買奧迪自小客車，遭警方扣押。（記者張軒哲攝）

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