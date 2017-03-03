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行人闖越平交道被撞死 不排除是臥軌自殺

2017-03-03  12:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台鐵1110次新竹開往基隆區間車，今天早上5點53分，行經桃園市內壢、桃園車站間的玉山街平交道，有行人闖越平交道被撞，不排除是臥軌自殺，卡在列車第2節車廂下方，警方獲報趕抵，被撞的行人已當場死亡，車上大約350位旅客由其他列車接駁到桃園車站。

台鐵表示，事故經鐵路警察處理後，遺體移往桃園殯儀館待相驗調查，該區間車於7點26分放行，估計誤點98分鐘，其他班次旅客也受到延誤；玉山平交道周邊路段也受到影響。

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  • 桃園區玉山平交道發生事故，行人闖越平交道被撞死。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園區玉山平交道發生事故，行人闖越平交道被撞死。（記者鄭淑婷翻攝）

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