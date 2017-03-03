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南韓打工台女失蹤近2週 最後打卡處疑為中國人聚集地

2017-03-03  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣2名19歲少女在2月14日前往南韓打工，抵達後雖有向家人報平安，但隨後便音訊全無，至今下落不明，家人焦急得發出協尋通知，有南韓留學者表示，這2名少女最後的打卡地點，疑似是在犯罪中國人聚集的大林洞附近。

「유학일기 - 留學日記」臉書粉絲專頁透露，這2名女同學來南韓是做電話服務類的打工，但他聽說2名女孩韓文並不太流利，而且依照2人最後是在大林洞打卡的狀況來看，也許有被詐騙集團或黑社會人士抓走的可能。

失蹤少女的家人也相當著急，做出佈告並貼出女孩的照片，提供身高、體型、長相等特徵，希望少女們能夠趕快回家。

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  • 台灣少女赴南韓打工失聯近2週。（圖擷自臉書）

    台灣少女赴南韓打工失聯近2週。（圖擷自臉書）

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