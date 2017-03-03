嫩模姐姐臉書尋妹 涉案閨密還留言撇清

2017-03-03 11:20

〔記者陳薏云／台北報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓網拍女模，疑似先由程嫌的梁姓女友約出，再由程嫌勒斃女模並棄屍在南港區外拍聖地「廢棄商場」，陳女的姐姐再昨日凌晨就PO網尋找妹妹，並直接點名梁女及程男，表示「誰認識梁XX？麻煩幫我找她或她男友，我妹今天和他（梁女）出去後不見了」，沒想到竟釣出梁女主動回應：「人真的不在我這邊」。

陳女與親姐姐感情相當好，時常一起出遊，且兩人都是外拍小模，長相相當甜美，平日兩姊妹住在板橋，沒想到妹妹卻失蹤，姐姐昨凌晨1點擔心的PO文尋妹，引來許多親友關心，從一開始留言「找到了嗎」、「願平安」，直到確認陳女已經過世，親友紛紛哀悼留言「怎麼會這樣」、「一路好走。」

梁女昨早在臉書直嗆「這輩子遇到最瞎的事情就是說我綁架陳XX」，警方目前正對梁女製作筆錄，究竟是男友程嫌是冒女友名義邀約，還是透過女友設局等疑點，仍待調查，梁姓女友的涉案程度也有待釐清。