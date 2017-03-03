| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

嫩模姐姐臉書尋妹 涉案閨密還留言撇清

2017-03-03  11:20

〔記者陳薏云／台北報導〕24歲通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓網拍女模，疑似先由程嫌的梁姓女友約出，再由程嫌勒斃女模並棄屍在南港區外拍聖地「廢棄商場」，陳女的姐姐再昨日凌晨就PO網尋找妹妹，並直接點名梁女及程男，表示「誰認識梁XX？麻煩幫我找她或她男友，我妹今天和他（梁女）出去後不見了」，沒想到竟釣出梁女主動回應：「人真的不在我這邊」。

陳女與親姐姐感情相當好，時常一起出遊，且兩人都是外拍小模，長相相當甜美，平日兩姊妹住在板橋，沒想到妹妹卻失蹤，姐姐昨凌晨1點擔心的PO文尋妹，引來許多親友關心，從一開始留言「找到了嗎」、「願平安」，直到確認陳女已經過世，親友紛紛哀悼留言「怎麼會這樣」、「一路好走。」

梁女昨早在臉書直嗆「這輩子遇到最瞎的事情就是說我綁架陳XX」，警方目前正對梁女製作筆錄，究竟是男友程嫌是冒女友名義邀約，還是透過女友設局等疑點，仍待調查，梁姓女友的涉案程度也有待釐清。

廣告
  • 陳姓死者的姐姐昨凌晨PO網尋妹，並表示妹妹跟梁女出門後就不見了。（記者陳薏云翻攝）

    陳姓死者的姐姐昨凌晨PO網尋妹，並表示妹妹跟梁女出門後就不見了。（記者陳薏云翻攝）

  • 梁女再陳姓死者姐姐的PO文下撇清表示「人真的不在我這邊」。（記者陳薏云翻攝）

    梁女再陳姓死者姐姐的PO文下撇清表示「人真的不在我這邊」。（記者陳薏云翻攝）

  • 陳姓死者（右）與親姐姐感情超好，兩人皆是外拍小模。（記者陳薏云翻攝）

    陳姓死者（右）與親姐姐感情超好，兩人皆是外拍小模。（記者陳薏云翻攝）

  • 梁女在臉書喊冤，稱沒有綁架陳女。（記者陳薏云翻攝）

    梁女在臉書喊冤，稱沒有綁架陳女。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 命案 外拍 女模 小模
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：嫩模姐姐臉書尋妹 涉案閨密還留言撇清


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.