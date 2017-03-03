寶德吸金逾百億 眾嫌有悔意但未獲減刑

2017-03-03 11:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕寶德資訊公司負責人曾昭榮，涉嫌於100年間以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市股票為餌行詐，兩年時間就吸金逾百億元，台北地院104年間將曾昭榮及共犯梁柱、姚柏丞等10人依違反《銀行法》判刑1年6月至12年不等，但曾潛逃海外至今。今高等法院二審宣判，仍維持眾主嫌刑責不變，可上訴。

判決認為，眾主嫌雖犯後態度均有悔意，且積極與被害人商談和解，其中4億多犯罪所得也遭查扣，但因本案涉案金額太大，仍不宜減輕其刑；僅4名涉案行政人員因年紀輕且未參與犯罪所得分配，獲得緩刑。

曾昭榮等人最早在99年間就曾因吸金案遭北檢約談，未料隔年又另起爐灶，以寶德公司等名義招攬民眾圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市櫃股票，除宣稱有特殊管道可提前圈購外，還向民眾保證獲利模式，但實際上卻把錢拿來進行其他投資，甚至直接分贓或用於賭博。

案發後主嫌曾昭榮潛逃海外，至今仍在通緝中，有被害人稱曾目前應在中國港、澳地區，但未獲證實。