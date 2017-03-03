又來！網傳學生霸凌影片 校方：玩伴口角衝突

2017-03-03 11:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕最近網路傳出1則影片，影片中1名學生先是頻頻遭到周遭同學以言語攻擊，甚至三字經等髒話頻頻出口，還把外套丟到被欺負學生頭上，大聲對被欺凌學生喊說「單挑」、「想死嗎」，最後把這名學生逼至牆邊，過程中不時出手毆打他。

針對此事，轄區警方表示已經介入偵辦，發現為學生言語衝突引發霸凌事件，並非校園侵入幫派，全案已依法函送少年法庭審理中。

校方則回應，影片中包括被欺負的同學，本來都是一起玩的玩伴，不過因為部分同學年輕氣盛、價值觀偏差．以為神氣，不滿對方言語，覺得遭到冒犯產生嫌隙後，進而演變成口角及肢體衝突，而被害同學已由家長對加害人提出告訴 。

校方並聲明，校方秉持公正、公開之態度，並不偏袒、不縱容、不徇私，立即組成專案小組，給予學生輔導並提供必要之協助。