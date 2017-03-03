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史上「最牛」母女！店員阻詐 她們竟硬要匯款

2017-03-03  11:19

〔記者湯世名／彰化報導〕史上「最牛」母女！一名25歲黃姓女子接獲詐騙集團來電冒稱網拍客服，稱她之前的交易取貨付款時不小心設成分期付款，黃女依指示到超商自動提款機（ATM）匯款，就在匯出兩筆共6萬元款項，準備匯入第3筆時，ATM突然故障，超商店員聞聲制止，母女倆竟面露不悅且硬要匯款，所幸最終恍然大悟報警，警方已展開追查。

這起詐騙案發生在上月28日，彰化縣花壇鄉黃姓女子接獲自稱網拍客服的電話，對方稱她之前的交易取貨付款時不小心設成分期付款，需要她到便利商店操作ATM來協助解除分期付款。

黃姓女子不疑有他，由母親陪同到附近便利商店操作ATM，前兩筆各匯出3萬元，正欲操作匯入第3筆的3萬元時，ATM突然故障，黃女立即打電話並對著電話中大聲說：「我無法操作ATM按鍵，要怎麼辦？」

正在櫃台工作的張姓副店長聞聲猜測黃女可能遭詐騙，立即上前關切並告知母女倆「妳們可能遇到詐騙集團了！」不料黃女母親卻反稱：「不可能啦！」張男繼續婉轉告知示警，竟導致黃女母親不悅，並搶著接過電話稱：「快說如何操作，小七店員要報警了！」由於ATM無法操作，母女倆轉身離開超商，欲轉赴另一家便利商店再次操作匯款。

張姓副店長正聯繫彰化警分局花壇分駐所時，黃姓母女中途也開始半信半疑，旋即折返到花壇分駐所諮詢，員警了解案情後立即向母女倆告知「妳們真的是遇到詐騙集團了！」母女倆始恍然大悟，後悔萬分，不過母女倆對於張姓副店長提醒與警方詳細說明並即時處置，防止其繼續受騙增加損失，頻頻道謝。

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  • 母女倆操作ATM匯款到一半時突然故障，黃女還致電詐騙集團詢問「要怎麼辦？」（記者湯世名翻攝）

    母女倆操作ATM匯款到一半時突然故障，黃女還致電詐騙集團詢問「要怎麼辦？」（記者湯世名翻攝）

  • 母女倆操作ATM匯款到一半時突然故障，超商張姓副店長趕緊出面阻詐。（記者湯世名翻攝）

    母女倆操作ATM匯款到一半時突然故障，超商張姓副店長趕緊出面阻詐。（記者湯世名翻攝）

  • 母女倆到便利商店依照詐騙集團指示操作ATM匯款。（記者湯世名翻攝）

    母女倆到便利商店依照詐騙集團指示操作ATM匯款。（記者湯世名翻攝）

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