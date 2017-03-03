廢棄住辦商場 竟然「拍」出人命

2017-03-03 11:10

〔記者陳恩惠／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模案，案發現場為多棟連號的住辦大樓，商家表示，此棟大樓多年前遇過水災後，從此閒置，8年前他到此開業時，一樓連他才2家店鋪，近年因捷運站啓用，才逐漸有商家進駐，對於同棟的地下廢棄商場，竟然是外拍熱門地點，商家大為訝異。

「蛤？鬧出人命！」受訪商家聽到陳姓網拍女模命殞此棟大樓地下室，神色瞬間大變，頻頻追問正確地點何處，他説「在此營業8年，從不知地下室怎麼走，只有持磁卡才能下樓。」對於已斷水斷電的地下廢棄商埸竟然有人會在此外拍，令他驚訝。