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廢棄住辦商場 竟然「拍」出人命

2017-03-03  11:10

〔記者陳恩惠／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌殺害陳姓網拍女模案，案發現場為多棟連號的住辦大樓，商家表示，此棟大樓多年前遇過水災後，從此閒置，8年前他到此開業時，一樓連他才2家店鋪，近年因捷運站啓用，才逐漸有商家進駐，對於同棟的地下廢棄商場，竟然是外拍熱門地點，商家大為訝異。

「蛤？鬧出人命！」受訪商家聽到陳姓網拍女模命殞此棟大樓地下室，神色瞬間大變，頻頻追問正確地點何處，他説「在此營業8年，從不知地下室怎麼走，只有持磁卡才能下樓。」對於已斷水斷電的地下廢棄商埸竟然有人會在此外拍，令他驚訝。

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  • 北市八德路四段的住商混合大樓，雖鄰近捷運松山站，但離知名的饒河街夜市稍遠，可能因此人煙稀少。（記者陳恩惠攝）

    北市八德路四段的住商混合大樓，雖鄰近捷運松山站，但離知名的饒河街夜市稍遠，可能因此人煙稀少。（記者陳恩惠攝）

  • 因為捷運松山站的開通，一樓商埸逐漸有店家進駐。（記者陳恩惠攝）

    因為捷運松山站的開通，一樓商埸逐漸有店家進駐。（記者陳恩惠攝）

  • 斷水斷電的地下廢棄商埸，走道可見明顯的拖拽痕跡，也就是嫌犯行兇後棄屍之處。（記者陳恩惠攝）

    斷水斷電的地下廢棄商埸，走道可見明顯的拖拽痕跡，也就是嫌犯行兇後棄屍之處。（記者陳恩惠攝）

  • 有別於其他小隔間，疑似女模陳屍處，地上放著一個紙箱。（記者陳恩惠攝）

    有別於其他小隔間，疑似女模陳屍處，地上放著一個紙箱。（記者陳恩惠攝）

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