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程宇遭起底 專坑女模 拿名車鑰匙招搖撞騙

2017-03-03  11:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕通緝犯程宇涉嫌殺害22歲陳姓小模，案情爆發之後，程宇也被「起底」，他不只是通緝犯，還是買淘寶有問題的信用卡（黑卡）、拿著名車鑰匙招搖撞騙的騙徒，甚至還曾偷小模皮包內的住處鑰匙，再潛入其住處偷東西，「現在變成殺人兇手，卻和梁女聯合殺人，真的太過分啦」。

一名黃姓小模寫下，之前她就曾寫過「廢渣男的犯罪過程」，包括程宇曾詐騙女模特兒數百萬元，受害者有數10個，還白睡高級飯店，屢次不付錢想「烙跑」。

黃姓小模說，程宇也曾一再打電話，邀約她去五星級飯店吃飯與住宿，自稱是某某公司總經理，在淘寶買假黑卡，買名車鑰匙招搖撞騙，先約說要看電影吃飯，把淘寶貨放在小模包包裡，趁小模上廁所不注意的時候，偷走小模包包內的信用卡盜刷，甚至偷竊鑰匙私闖民宅，「現在變成殺人兇手，卻和梁女聯合殺人，真的太過分啦」。

程宇涉嫌殺害22歲陳姓小模，警方初步調查，程嫌的梁姓女朋友可能涉入，今天上午大批網友在梁女的臉書中，質疑她是「恐怖閨密」、「人長得漂漂亮亮，心卻如此骯髒」，她還在今年2月秀出配戴「佛牌」的照片，顯得相當諷刺。

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  • 程宇的梁姓女朋友可能涉入小模命案。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    程宇的梁姓女朋友可能涉入小模命案。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

  • 程宇梁姓女友秀出「佛牌」，她卻可能涉入小模命案，顯得格外諷刺。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

    程宇梁姓女友秀出「佛牌」，她卻可能涉入小模命案，顯得格外諷刺。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

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