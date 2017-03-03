外拍女模遭殺害 內衣褲沒穿遭丟棄附近

男子程宇被移送偵辦。（記者邱俊福攝）

2017-03-03 10:54

〔記者邱俊福／台北報導〕24歲的通緝犯程宇涉嫌預謀殺害陳姓網拍女模案，警方專案小組發現，陳姓女模當時側躺在一間廢棄商場房間，金色毛衣退到肚擠上方，長褲退到露出半個屁股，內衣褲則被棄置隔壁另個房間，脖子上有明顯勒痕，雖程嫌初步供稱，原本要劫財，失控殺人，否認有性侵，警方仍懷疑供詞，深入調查中。

警方說，棄屍現場有明顯拖行的痕跡，顯示該房間可能不是第一現場，死者雖身著外衣褲，但衣衫不整，內衣褲卻丟棄在隔壁房間，不排除是故布疑陣的可能性，而脖子勒痕，是單純以手或者繩子，尚待進一步鑑識。

至於程嫌的梁姓女友，雖否認有參與犯案，但死者赴死亡約會時，曾告訴男友要赴臉書網友梁女的邀約，究竟是程嫌於臉書冒女友名義約出死者，還是梁女有參與，也尚待釐清。

梁女被移送偵辦。（記者邱俊福攝）