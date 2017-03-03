小模被殺害 涉案閨密手拿「殺人犯」照瘋傳被罵爆

2017-03-03 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕24歲通緝犯程嫌涉殺害22歲陳姓網拍女模，傳出兇嫌女友、也是陳女閨密的梁女，疑似負責約出陳女；消息曝光後，梁女的臉書立刻被網友「洗版」罵爆，一張手拿「殺人犯」的照片也被網友掀出。

程嫌疑涉嫌透過梁姓女友約出陳姓女模，再狠心將陳女勒斃、搜刮財物。由於梁女與陳女本來就是閨密，消息曝光後，梁女臉書被廣大網友湧入，怒罵難聽字眼，最新的發文，更有超過2000筆怒罵留言。

網友也掀出梁女的照片，其中一張手拿「殺人犯」的嫌犯檔案照片，在網路上瘋傳，網友紛紛怒罵，「原來真的是殺人犯！太過份了！」「這年頭閨密啥的都不能信了」。