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被保母「頭下腳上」摔落 1歲女童走了

2017-03-03  10:48

［記者劉婉君／台南報導］台南市1歲4個月大的翁姓女童，1月23日被保母以「頭下腳上」方式抓著旋轉搖晃，撞到嬰兒床後摔落，經送奇美醫學中心急救，在小兒加護病房撐了1個多月，仍於昨天深夜11時40分宣告不治，父母今天清晨在臉書發文不捨告別愛女。

翁姓女童的父母親在臉書PO文：「我們親愛的寶貝去當小天使了，再也沒有痛痛和怕怕，再也沒有陌生人欺負妳了...請妳原諒爸爸媽媽，可以的話再給爸爸媽媽一次機會來彌補妳，爸爸媽媽永遠愛妳...妳永遠都是我們的寶貝」，並感謝各界的關心及鼓勵，讓他們知道這個世界還是充滿愛，字句都令網友不捨與心疼。

1月23日，翁姓女童被父母送到保母家不到3小時，即遭摔落，頭部著地，送醫時已全身癱軟、瞳孔放大沒反應，緊急手術後仍因腦水腫，狀況一直不穩定，在小兒加護病房觀察，昨天深夜不治。

全案也將從業務過失傷害罪改成業務過失致死罪嫌偵辦。

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  • 小女童模樣可愛，是家人心中的寶貝。（記者林孟婷翻攝）

    小女童模樣可愛，是家人心中的寶貝。（記者林孟婷翻攝）

  • 翁姓女童的父母在臉書發文，不捨地告別愛女。（記者劉婉君翻攝）

    翁姓女童的父母在臉書發文，不捨地告別愛女。（記者劉婉君翻攝）

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