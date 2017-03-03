2名台女赴南韓打工 下落不明家人急尋

2017-03-03 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕2名台灣女孩前往南韓打工卻疑似下落不明，家人始終聯絡不上她們，目前已向外交部求助，外交部表示將請駐韓國台北代表部協助了解狀況。

據《東森新聞》報導，這2名台灣女性到南韓打工後，最近音訊全無，家人焦急得找上外交部，目前尚待外交部在南韓的人員協助處理。