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山老鼠飛車撞偵防車逃逸 警開8槍逮人

2017-03-03  10:27

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東派出所巡邏警網昨晚發現1輛疑似失竊的自小貨車，上前盤查時，對方加速逃逸，過程中不但衝撞警方偵防車，還高速衝上台68線快速公路，追緝員警連開8槍，才順利抓到涉嫌盜伐紅檜木的2名男子。

警方表示，竹東所巡邏警網昨晚9點在竹東鎮北興路、大同路路口，發現這輛由黃姓男子（58歲，苗栗人）駕駛的自小貨車，對方警覺警車接近後立刻加速逃逸，分局偵查隊據報加入追捕，沒想到對方竟倒車衝撞偵防車，造成偵防車車頭嚴重凹陷，引擎蓋凸起變形，還好車上員警沒事；自小貨車衝撞後，副駕駛座上的鍾姓男子（59歲，苗栗人）跳車逃逸，被員警當場制伏逮捕。

警方指出，黃男繼續駕駛小貨車衝上台68線東西向快速公路，沿西向車道往新竹市方向飛車逃逸，追捕員警在過程中朝輪胎連開8槍，終於迫使黃男在新竹市慈雲路停車，員警隨即將僅受擦傷的他制伏逮捕，並先送醫治療。

警方說，小貨車上查獲一段重約45公斤的紅檜樹材，懷疑2人是涉嫌盜伐國有林班地的山老鼠，今天上午已經請林務局新竹林管處協助調查釐清。

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  • 新竹縣竹東警分局昨晚追捕山老鼠時，連開8槍迫使對方停車，在車上起出這段重約45公斤的紅檜樹材。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東警分局昨晚追捕山老鼠時，連開8槍迫使對方停車，在車上起出這段重約45公斤的紅檜樹材。（記者蔡孟尚攝）

  • 新竹縣竹東警分局偵查隊員警昨晚駕駛偵防車追捕山老鼠時，遭對方倒車衝撞，車頭嚴重凹陷，還好車上員警沒事。（記者蔡孟尚攝）

    新竹縣竹東警分局偵查隊員警昨晚駕駛偵防車追捕山老鼠時，遭對方倒車衝撞，車頭嚴重凹陷，還好車上員警沒事。（記者蔡孟尚攝）

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