嫩模命案疑閨密牽線 友人爆她用5000元外拍誘惑…

梁姓女嫌（左）去年在臉書PO出陳姓嫩模生日時的合照，還寫著要一起過下一年的生日。（記者陳薏云翻攝）

2017-03-03 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕22歲陳姓外拍小模命案，24歲通緝犯程宇涉嫌預謀犯案，其女友、也是陳女閨密的梁女則疑似負責約出陳姓小模。媒體訪問兩女共同友人，友人爆料梁女1日時，曾介紹5000元一場的外拍工作給陳女。

兩女共同友人J女接受《ETtoday娛樂星光雲》訪問，1日梁女以朋友生日為由，約了一群朋友慶生，其中也包括陳姓小模，當時梁女介紹陳女5000元的外拍工作，並提前離開，之後陳女便失去聯繫。J女表示，朋友們知道梁女與程男交往後都相當擔心，梁女雖知道男友是通緝犯，但仍決意繼續交往。

現已有不少網友湧進梁姓女嫌臉書留言謾罵，警方對此呼籲，目前都還在偵訊中，請民眾保持冷靜。