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通緝犯勒斃女模 竟把死者手錶轉送給女友

2017-03-03  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕24歲的通緝犯程宇，涉嫌先讓梁姓女友約害22歲陳姓網拍女模出來，再狠心將陳女勒斃。由於梁女與陳女本來就認識，因此事情曝光後梁女臉書湧入大批網友的謾罵，而程嫌則供稱他洗劫女模的財物後，還把死者的手錶送給梁姓女友。

據《蘋果日報》報導，程宇被捕後向警方透露，他並沒有性侵陳姓女模，只有將她身上的財物搜刮一空，但他並不是要拿來自己用，而是要幫梁姓女友交學費。另外陳女原本穿戴的手錶，程嫌也拿來轉送給女友。

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  • 梁姓女嫌（左）疑似先約出陳姓嫩模（右），隨後梁女的男友就勒斃陳女。（記者陳薏云翻攝）

    梁姓女嫌（左）疑似先約出陳姓嫩模（右），隨後梁女的男友就勒斃陳女。（記者陳薏云翻攝）

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