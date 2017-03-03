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國1遊覽車、大貨車4車相撞 1人無呼吸心跳

國道一號新竹縣湖口南下路段發生四車相撞的嚴重車禍。（桃園市政府消防局提供）

2017-03-03  10:02

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局上午支援新竹縣國道一號82.2公里處南下路段車禍，協助將休旅車男性駕駛送往桃園市楊梅區天成醫院急救，但他到院前已無呼吸心跳。

消防隊員說，上午7點35分左右獲報，國道新竹縣湖口南下路段發生嚴重車禍，自小客車、遊覽車、休旅車、大貨車等4輛車撞成一團。

桃園市政府消防局派出5車12人前往支援，其他車輛人員並未受傷，就緊急將休旅車駕駛送往醫院搶救。

國道一號新竹縣湖口南下路段發生四車相撞的嚴重車禍。（桃園市政府消防局提供）

國道一號新竹縣湖口南下路段發生四車相撞的嚴重車禍。（桃園市政府消防局提供）

國道一號新竹縣湖口南下路段發生四車相撞的嚴重車禍。（桃園市政府消防局提供）

國道一號新竹縣湖口南下路段發生四車相撞的嚴重車禍。（桃園市政府消防局提供）

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