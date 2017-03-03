登山客走八通關墜崖受傷 直升機入山救援

消防局人員今天搭直升機入山搜救。（記者花孟璟翻攝）

2017-03-03 09:53

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一支4人登山隊由南投入山走八通關日治越嶺道路，昨在古道「意西拉」附近山區墜谷，花蓮縣消防局昨下午接獲衛星電話報案，因路程徒步進入需時4天，今天上午由空勤直升機載6名救難人員上山搜救！

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰表示，這支4人登山隊是從南投東埔入山，要走八通關全段，據留守人員表示隊伍有寫出完整登山計畫，行程預計8天時間從花蓮南安下山。隊員4人通過大水窟、米亞桑、托馬斯昨天走到意西拉。

消防局昨天下午接獲一通衛星電話求救，一名家住新北市的22歲李姓隊員，在海拔約1800公尺的意西拉附近山區不慎滑落崩壁，腰部受傷無法行動，4人評估後就地紮營，並打衛星電話求援。花蓮縣消防局獲報後，因昨天下午山區天候不佳，加上徒步路程太遠，改為今天清晨6點申請直升機入山。

空勤直升機今天早上8點17分、9點58分，出動空勤直升機2架次，從玉里鎮永昌分校出發，載著消防局4人、保七總隊玉山南安小隊及林務局共6人上山，由於今天上午山區雲層厚，直升機將救難人員先載到大分山屋後，再徒步走到意西拉，步程約需1天，希望及早救到人。

玉山國家公園管理處表示，經查詢，在入園申請系統中並未查詢到傷者隊伍的申請資料。玉管處表示，目前未開放八通關越嶺道從東埔橫斷中央山脈至花蓮的全段，西段的東埔到大水窟山屋目前也封閉中，只開放東段的瓦拉米步道至瓦拉米山屋，管制區域內除非有特殊學術目的或專案研究，才能受理申請進入，未申請者，依照國家公園法，1人罰款3000元。

消防局表示，目前大分至意西拉之間因為有數段崩壁，路跡也不明顯，入山的救難人員說，先前走過那段路，重裝通過崩壁時還要自己挖腳踩點，底下就是數百公尺深懸崖，因此目前玉管處是禁止申請進入，也呼籲登山民眾避免未經申請進入。

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